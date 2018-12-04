بوكيتينو مدرب توتنهام يتعاطف مع ناديه السابق ساوثامبتون

أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء تعاطفه مع ناديه السابق ساوثامبتون الذي أقال مدربه مارك هيوز أمس الاثنين.



وقال المدرب الأرجنتيني، إنه يثق في إمكانات ساوثامبتون في تخطي تعثره الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأقيل هيوز بعد ثمانية أشهر من توليه تدريب ساوثامبتون الذي يحتل المركز 18 في الدوري، برصيد تسع نقاط من 14 مباراة، وسيحل ضيفا على ملعب ويمبلي غدا الأربعاء لمواجهة توتنهام.



وقال بوكيتينو، الذي ترك ساوثامبتون في 2014، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "سأظل دائما أكن مشاعر طيبة تجاه أول ناد دربته في إنجلترا ساوثامبتون له تأثير كبير في حياتي وأشعر نحوه بالامتنان. أعتقد أن لدى الفريق الوسائل الكفيلة بالخروج من هذا الوضع".



أتمنى له الأفضل ولكن غدا سننافسه ونحتاج إلى الفوز، "وسيخوض ساوثامبتون المباراة تحت قيادة الحارس السابق كالفن ديفيز مساعد المدرب السابق مع وجود تكهنات بقرب تعيين رالف هازنهوتل مدرب رازن بال شبورت لايبزيج الألماني السابق.



وقال بوكيتينو "كالفن كان أول قائد للفريق عندما كنت مدربا لديه شخصية ممتازة ومن الرائع أن نلتقي غدا... ستكون مواجهة صعبة للغاية طوال 90 دقيقة للفريقين".



ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن أرسنال رابع الترتيب.