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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:54 م

تعرف على أسرار أغرب المنازل فى العالم

تعرف على أسرار أغرب
dostor.org/2422641

يعرض فيلم وثائقي جديد بعنوان "أغرب المنازل في العالم" منازل فريدة من نوعها، حيث يسافر مقدم العرض، تشارلي لوكستون، إلى وجهات بعيدة لمقابلة أشخاص اختاروا العيش في أماكن غير عادية.

وكشف موقع "ذي صن" بعض الأماكن الأكثر جمالا وغرابة، والتي تعتبر منازل بالنسبة لملاكها:

- حديقة الحيوانات الخاصة في دبي
يعيش فيها راشد بالحصا، ابن الملياردير الإماراتي، سيف أحمد بالحصا، الذي اعتاد إبهار الناس بأسلوب حياته الفخم عبر الإنترنت، ولفتت حديقة الحيوانات الخاصة الواقعة في أرض قصره الضخم، أنظار الجميع. وتضم مجموعة راشد للوحوش الحية: الأسود والنمور والفهود والزرافات والدببة، مع حيوانات أليفة تحمل أسماء العلامات التجارية المفضلة لدى راشد، مثل فيرساتشي وأرماني وديور.

وجذبت حديقة الحيوان عددا من المشاهير، بما في ذلك المغنية ماريا كاري وكريستيانو رونالدو وجاكي شان.
ويقول راشد إنه الشاب الوحيد في العالم، الذي يملك حديقة حيوانات خاصة وهو في عمر 16 عاما.

- الحياة على المريخ (محطة بحوث صحراء المريخ)
تعيش مجموع من 8 علماء في المحطة الواقعة بولاية Utah،ومع وجود خطط لبناء مستعمرة على المريخ، وطموحات إيلون موسك في نقل الناس إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2024، يبدو أنه من المهم استعداد البشر بشكل جيد.
وهنا يأتي دور محطة بحوث صحراء المريخ، التي بُنيت في أوائل العقد الماضي، وهي تحاكي المحطة الفضائية المقرر بناؤها على سطح المريخ.
وتم تأسيس المحطة في Utah لأن أجواء المنطقة تشبه تلك الموجودة على المريخ، بما في ذلك الصخور الحمراء القاحلة والجبال والرمال، بالإضافة إلى أنواع الصخور المماثلة لتلك الموجودة على الكوكب الأحمر.
وتعد هذه القاعدة الصغيرة أصغر من شقة في لندن بسرير واحد، وتحتوي على أسرّة بطابقين في غرف صغيرة على طراز الخزانات. كما يوجد مرحاض واحد مشترك، ويمكن للعلماء تناول الطعام المجفف المجمد كما لو كانوا في الفضاء.

- سفينة نوح التي بُنيت لـ "حماية البشرية"
في عام 2005، قرر جوان هايبيرز، وهو مسيحي هولندي، بناء نسخة طبق الأصل من سفينة نوح بهدف إنقاذ البشرية من الخطيئة.
وصُنعت النسخة المتماثلة، التي يبلغ طولها 70 مترا وعرضها 9.5 متر بارتفاع 13 مترا، من الفولاذ والصنوبر والأرز،وفي عام 2010، باع هايبيرز السفينة مقابل 900 ألف جنيه إسترليني إلى رجل الأعمال الهولندي، آد بيترز، الذي أرد أن يبحر بها في جميع أنحاء أوروبا مع حيوانات حية، بما في ذلك الجمال والأفيال.
وقال آد: "لا توجد مساحة كبيرة، إن الأمر يشبه التخييم في البحر". وفي الوقت الحاضر، تعتبر السفينة متحفا مليئا بالحيوانات الخشبية.

- Sandcastle House
وهي قلعة تقع في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، ويعيش فيها مارسيو ميزيل ماتولياس.
وعلى مدى السنوات الـ 22 الماضية، عاش "ملك القلعة"، الذي يضع تاجا من البلاستيك، داخل منزله الرملي. وعادة ما يجلس على المقعد الخارجي، الذي يعتبره "المنبر" الأساس لجذب الناس، والتبرع بالمال لمساعدته على العيش في منزله الغريب.
ويضم المبنى الرائع 40 برجا صنعها، مارسيو، يدويا باستخدام الرمل والأخشاب الطافية والمياه.
وفي موسم الأمطار، يعاني مارسيو من الحاجة إلى الإصلاحات المستمرة، حيث يستغرق بناء برجين ما بين 6 و8 ساعات.

- مزرعة Freedom Cove العائمة
تقع المزرعة في كولومبيا البريطانية، كندا، ويسكنها الفنانان، واين آدمز وكاترين كينج.
وعلى مدى 26 عاما، عاش الزوجان في المزرعة المنعزلة، التي تطفو على المحيط وتزن 500 طن، ضمن منطقة تعج بالحيتان وتبعد 10 أميال بالقارب عن أقرب مدينة لها.
ويتميز المنزل الذي يرتكز على الشاطئ باستخدام خطوط تشبه شبكة عنكبوت عملاقة، بمناطق ضخمة من الحدائق ومنزل متعدد الألوان ومعرض فني، وكذلك حلبة رقص ومنارة.
ومع ذلك، عانى المنزل من أضرار شديدة بسبب العواصف، حيث تم بناؤه في منطقة معروفة بالرياح الشديدة.

- منزل الشجرة (عش الصقر)
يعيش كل من إرنست وسريشتي، اللذان كانا يركضان حول منزلهما الريفي، ويحلمان بامتلاك منزل غريب معلق على شجرة، في المنزل الواقع في بريسكوت، أريزونا.
ويصل ارتفاع أبراج "عش الصقر" إلى ما يزيد عن 104 أقدام، حيث يحوي 10 طوابق ليكون أعلى منزل لأسرة واحدة على كوكب الأرض.
ويطل المنزل على مناظر خلابة من أريزونا، ولكنه يتطلب الكثير من الصيانة، ويومين لتنظيف جميع النوافذ باستخدام فرشاة خاصة جدا. كما يعترف الزوجان بأن منزلهما غير العادي، يجتذب الكثير من الاهتمام، حيث يتوقف الناس على الطريق لالتقاط الصور بانتظام.

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