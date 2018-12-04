أمريكا تمهل روسيا 60 يوما للالتزام بمعاهدة الصواريخ متوسطة المدى

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا بتعليق التزاماتها تجاه معاهدة الصواريخ (معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى) ما لم تقم بالامتثال للاتفاقية خلال 60 يوما.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن "الولايات المتحدة ستعلق التزامها باتفاقية الأسلحة النووية متوسطة المدى لمدة 60 يوما حتى تلتزم روسيا بالاتفاقية"، وذلك وفق وكالة سبوتنيك الروسية.



واتهم بومبيو روسيا بإجراء اختبارات على صواريخ "إس إس 8" وتستخدم منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، ما اعتبره "تهديدا لأمن أوروبا"، و"خرقا للمعاهدة"، مؤكدا أنه سيردعون روسيا عن تلك الانتهاكات.



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن بلاده ستنسحب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأن أمريكا ستواصل زيادة قدرتها النووية.