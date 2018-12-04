الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:48 م
بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
محمود عرفات
dostor.org/2422637
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤن المصريين بالخارج، جولة داخل صالة تحرير جريدة وموقع الدستور، عقب وصولها مقر الجريدة، منذ قليل، برفقة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير. وعبرت ...
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