الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة ماسيجر نيجوزي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مساء الثلاثاء، مرانه الأخير على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، استعدادًا لمواجهة فريق ماسيجر نيجوزي بطل بوروندي والمقرر لها، مساء غد الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحرص الجهاز الفني للفريق، خلال المران، على رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب التدريب على الجوانب التكتيكية.



وطالب فييرا المدير الفني للفريق اللاعبين بتجنب فقدان الكرة كثيرًا، فضلًا عن أهمية الضغط على المنافس لاستخلاص الكرة سريعًا دون إتاحة الفرصة لتمريرها.