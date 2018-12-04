مختار جمعة يبحث مع رئيس أوقاف أبوظبي نشر قيم الإسلام

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬الكعبي،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬مساء‭ ‬اليوم،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬مختار‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف،‭ ‬يرافقه‭ ‬الدكتور‭ ‬شوقي‭ ‬علام‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬المحرصاوى‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الأزهر،‭ ‬والدكتور‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬أمين‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬بالأزهر،‭ ‬وذلك‭ ‬فور‭ ‬وصول‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬السلم‭ ‬بالمجتمعات‭ ‬المسلمة‭.‬





وقال‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬إنه‭ ‬ناقش‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬الكعبى‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬





وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬نشر‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والإسلام‭ ‬الصحيحة،‭ ‬ونبذ‭ ‬الغلو‭ ‬والتطرف‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬العربية‭.‬





ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمنتدى‭ ‬غدًا‭ ‬يستعرض‭ ‬فيها‭ ‬جهود‭ ‬مصر‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬التسامح‭ ‬ورؤاها‭ ‬للعمل‭ ‬الدعوي‭.‬