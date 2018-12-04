القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:45 م

مصطفى شهيب يكتب: طز

مصطفى شهيب يكتب:
dostor.org/2422633


«طز».. كلمة عبقرية أنعم الله بها علينا لنختزل تعبيرنا عن مشاعر كثيرة بحرفين فقط، وعلى بساطتها فهى تحتاج لشخص شجاع يستطيع أن يطبقها فعلا، وأن ينفذها بداخله قبل أن ينطقها، وإذا كنت من مدمنى «الطز» المؤمنين بها إيمانًا كاملًا كمبدأ متلازم للخسارة، فعليك الالتزام بقواعدها الخمس:
١- مفيش حاجة بتتكسر وتتصلح
إحنا مش كراسى، حتى الكراسى لما بتتكسر وتتمسمر نسبة كسرها تانى بتبقى أعلى بكتير من قبل كده. بين الخصام والرجوع فيه شرخ بيتولد، مهما رجعت العلاقة بعد كده ما بيموتش، لأن الشرخ ده مالوش علاقة بالزعل وسببه ومين غلطان ومين ليه الحق، الشرخ ده اللى هو «إزاى أنا هنت عليه يعمل فيا كده؟»، وده أصعب من الزعل نفسه.
٢- المواقف بتتنسى والكلام لأ
القوى مش عكسه الضعيف، عكسه «المدب» اللى مبيفكرش فى الكلام قبل ما يقوله، لو حد قتلك وبرطمت بأى كلام أهبل الناس هيسيبوه هو ويمسكوا فى البرطمة ويركبوك أنت الغلط، فما تعليش صوتك مهما كان التانى مستفز، ما ترميش زفت من بقك وتشتم، افتكر إن بكرة الموقف يعدى ويفضل الكلام، ويفضل كل طرف صعبان عليه الكلام اللى اتقال فى حق التانى.
كمان مالوش لازمة تربط كل الخناقات اللى قبل كده واتقفلت بالموقف ده، وياريت متفتكرلوش كل الحاجات الحلوة اللى عملتهاله من ساعة ما عرفته إلا لو الموقف يستحق ده أو هو أنكر.. ما تذلوش إنك كنت كويس معاه وإنك أحسن منه.. كفاية إنك عارف.
٣- ما تبررش للى باعوك
بعد الفراق بتيجى للإنسان لحظة يوجه فيها طاقة عتابه لنفسه بدل ما يوجهها للشخص اللى فارقه، إحساس سخيف بجلد الذات إن هو كمان غلط مش الطرف التانى بس، ويبتدى شوية بشوية يشيل الغلط الكامل من على الشخص ده ويوجهه لنفسه، حتى لو الشخص ده هو اللى باعه وأهانه وأصر على خسارته، يبتدى يحس إن هو اللى غلطان وهو اللى قصر وإنه السبب اللى خلى التانى يعمل كده، ويفضل إحساسه بالندم يكبر وتتحول الصورة من أبيض وأسود، فيها كل الأمور واضحة وباينه زى الشمس، لصورة رمادية مش واضح مين فيها الظالم والمظلوم، لحد ما يحن للبنى آدم ده ويفتكر أيامه الحلوة.. اللى عمرها ما كانت حلوة.
٤- ما صعبتش عليهم.. ما يصعبوش عليك
المصاحب لفكرة الفراق دايمًا، فكرة إزاى الشخص ده هيقدر يعيش حياته من غيرى، لا ما تخافش هو هيقدر.. اقدر أنت بس مالكش دعوة. اشغل بالك بنفسك شوية ولو مرة، كفاية انشغال بالناس التانية، هم هيقدروا يعيشوا حياتهم بنفس متعتهم ونزوتهم وشغفهم بالدنيا، وإلا مكانوش وصلوا لدرجة إنهم يخسروك، لو كانوا حاسين ثانية إن حياتهم هتتأثر بعدم وجودك، خد القرار وفارق، أو استسلم لقرار فراقهم، والغى وجودهم خالص من دفتر حضور حياتك من غير تأنيب ضمير أو زعل أو تفكير، وكل ما تحس إنك باقى عليهم.. افتكر انهم ما بقوش عليك.
٥- مفيش حاجة اسمها اعمل الخير وارميه البحر
انت بتعمل خير فى بنى آدم لحم ودم مش فى بحر، وبمزاجك أو غصب عنك هتفضل مستنى منه يرد الخير ده مهما قعدت تردد جواك النغمة الخايبة بتاع «أنا بعمل الخير من غير ما استنى مقابل»، انت مش مجبر تتعامل مع الناس الأنانية اللى قادرة ترد لك الخير بس اتعودت تاخد ومتديش، أو بمعنى أصح تاخد وتستخسر تدى. طول ما فيه مغفل زيك مفهمهم إنه قاعد على «بنك مشاعر»، هيفضلوا يفضفضوله، ويشتكوله، ويقرفوه، لأن الانبساط والفرحة محجوزة لناس تانية.
انت بنى آدم زيه مش عسكرى شطرنج، بتقع ومحتاج تقوم، وهتحتاج حد يشد إيدك زى ما بتشد فى إيد الناس، هو مطلبش منك تقف جنبه ولا تديه، فمتلوموش ولا تتعشم إنه يرد حاجة، وإن كنت مش هتقدر تمضى حد على إنه هيطمر فيه، بس تقدر تتحكم فى نفسك ومتفرطش فى العطاء، عشان هتفرط ف الندم بعد كده.

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