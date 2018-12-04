أسهم أوروبا تغلق منخفضة وسط شكوك بشأن هدنة التجارة بين أمريكا والصين

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، وقادت الخسائر أسهم شركات السيارات، مع بدء تشكك المستثمرين فيما إذا كانت الهدنة التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والصين في نزاعهما التجاري ستفضي إلى اتفاق طويل الأجل.



وبعد صعوده في أول جلسات تداولاته في ديسمبر كانون الأول، هبط المؤشر داكس الألماني، الأكثر تأثرا بالصين ومخاوف الحرب التجارية، بنسبة 1.1% اليوم بينما تراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوربية 0.8%.



ونزل مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي، الأكثر تأثرًا بمخاوف الحرب التجاري، بنسبة 1.7 بالمئة ليتصدر قائمة القطاعات الخاسرة.



وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن ودايملروبي.إم.دبليو بنسب تراوحت بين 1.6% و3%.



وكان قطاع التكنولوجيا من أكبر الخاسرين، حيث هبط مؤشره 1.4%، وتكبدت أسهم شركات صناعة الرقائق، المنكشفة انكشافا كبيراعلى الصين والتجارة، خسائر كبيرة وهبط سهم إيه.إم.إس 5.1 بالمئة وسلترونيك 8.1%.



وتصدر سهم آي.جي جروب قائمة الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بهبوطه 9.7%، بعدما توقعت شركة التجارة الإلكترونية البريطانية انخفاض إيراداتها في النصف الأول من 2019.



وتخلى قطاع الطاقة عن مكاسبه المبكرة، مع نزول أسعار الخام من مستويات مرتفعة بفعل مخاوف من ضعف الطلب بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبقاء روسيا حجر عثرة في طريق التوصل لاتفاق على خفض إمدادات الخام العالمية.



غير أن سهم بي.بي ارتفع 0.9% بينما أغلق سهم رويال داتش شل مستقرا.