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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:43 م

وزير الطيران يبحث مع وزير التجارة الأيرلندي سبل تعزيز العلاقات

الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري
أ.ش.أ
dostor.org/2422629

بحث الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة الأيرلندي بات برين، والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الطيران المختلفة خاصة مجال إدارة المطارات والتدريب وتأجير وصيانة الطائرات.

وناقش الوزيران - في اجتماعهما بمقر وزارة الطيران المدني - تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن، وإمكانية تسيير رحلات (شارتر) لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر من أيرلندا، خاصة سياحة الْيَوْمَ الواحد، باستخدام مطار (سفنكس) لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمنطقة أهرام الجيزة وسقارة، خاصة أنه سيتم افتتاح المتحف الكبير للآثار خلال عام 2020.

واطلع الفريق يونس المصري، الوزير الأيرلندي على المشروعات المستقبلية التي يقوم بها قطاع الطيران المدني، والمزايا التي تمنحها الوزارة للمستثمرين الأجانب، مؤكدا حرصه الشديد على تعزيز آليات التعاون بين البلدين.

واتفق الوزيران على وضع خطة مستقبلية لتبادل الوفود بين البلدين في الفترة القادمة؛ لبحث مشروعات التعاون وزيادة فرص الاستثمار بين مصر وإيرلندا خاصة في مجال الطيران.

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