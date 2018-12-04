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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:39 م

"حلاق النجوم": الكوافير مش للستات بس

حلاق النجوم: الكوافير
dostor.org/2422625

لأعوام طويلة ظل مفهوم الكوافير مقتصرًا على السيدات فقط حتى ظهرت الكوافيرات الرجالى واختفى معها مصطلح الحلاق الذى طالما تعودنا عليه.

يشرح على حافظ، صاحب سلسلة كوافير على وحسين، الملقب بـ«كوافير النجوم»، الفرق بين الحلاق والكوافير، فيقول: «الزمن بيتقدم وكل حاجة بتتغير ولم يعد مفهوم الحلاق هو المكان اللى بيقص فيه الرجل شعره مرة فى الشهر وخلاص، بل إن الحلاق الآن تعدى دوره ذلك وأصبح يختار قصة الشعر التى تناسب وجه الشخص ووظيفته ووجهته الاجتماعية»، لذا يرى أن الكوافير الشاطر هو من «يقرأ شعرك» ليساعدك على حمايته واختيار التسريحة الأنسب له.

ويشير إلى أن الكوافير أصبح يختار للشخص أنواع الشامبوهات والكريمات المناسبة لكثافة شعره ونوعه، وأصبحت هناك توعية بين الرجال حول الاهتمام بشعرهم لكونه جزءًا مهمًا من مظهرهم، ومعظم الناس ينظرون له عند إلقاء النظرة الأولى على شخص ما.

ولا يقف دور الكوافير عند ذلك، وفق «حافظ»، بل يحاول تقديم النصائح للزبائن طوال الوقت وتصحيح المعلومات الخاطئة، مثل إن عبوة الشامبو والبلسم ٢×١ لا ينبغى الاعتماد عليها، لأن فائدة الشامبو الأساسية هى تنظيف الشعر، عبر تفتيح الخلايا الخارجية الحامية للشعرة، بينما وظيفة البلسم هى الترطيب وغلق الخلايا الخارجية مرة أخرى، لذا من الأفضل أن يتم استخدام الشامبو أولًا، ثم البلسم بعد ذلك.

كما أن معظم الرجال يهتم بغسل الشعر، ويهمل الفروة نفسها، لكن الأمر يحتاج منتجًا خاصًا لتنظيف الفروة وإزالة تراكمات منتجات العناية بالشعر والخلايا الميتة، بحسب «كوافير النجوم».

وفى النهاية يقول على حافظ إن: «الاعتزاز بشكلك ومظهرك يقول الكثير عنك، مثل مدى الثقة بالنفس والنظافة والنجاح وتسريحة شعرك، وحذاؤك والملابس التى ترتديها تقول كل شىء عنك وتترك انطباعًا دائمًا لدى الآخرين عن شخصيتك ولذلك اهتم بأناقتك ومظهرك، لدرجة تستطيع معها أن تعتز بنفسك وتمشى بثقة تامة، دون الشعور بأى نوع من الخجل وكذلك احرص على التغذية الصحية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، كثرة شرب الماء، النوم الكافى والتقليل بقدر الإمكان من الضغوطات فى حياتك».

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