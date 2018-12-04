المدعي العام الألماني يرفض إلصاق تهمة الإرهاب باللاجئين

قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك، إن من غير المقبول إرجاع التهديد الإرهابي الذي يواجه ألمانيا مباشرة إلى اللاجئين.



وأضاف في مقابلة مع صحيفة "راينشبوست" الألمانية اليوم الثلاثاء، أنه من غير المقبول الاشتباه في أن يكون كل لاجئ إرهابيا.



وأشار بيتر فرانك إلى أن "الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001، جرى التخطيط له في ألمانيا".



كما نوه المدعي العام الألماني إلى مخاطر إرهابية واجهتها ألمانيا قبل موجة اللاجئين الأخيرة مثل ما عرفت بـ"قنبلة الحقيبة" في عام 2006، وخلية زاورلاند في 2007، والاعتداء الذي خططته "خلية دوسلدورف"، وتم إحباطه في عام 2001، ومحاولة تفجير قنبلة في محطة القطارات في بون عام 2013.



وأكد بيتر فرانك أن كل هذه الأحداث قد حدثت قبل أن يأتي اللاجئون إلى ألمانيا.