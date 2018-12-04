مقتل فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص إسرائيلي

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، أن شابا من سكان مدينة طولكرم في الضفة الغربية قتل اليوم جراء عملية أمنية نفذها الجيش الإسرائيلي.



وذكرت الوكالة أن محمد حسام عبد اللطيف حبالي البالغ من العمر 22 عاما أصيب فجر اليوم برصاص القوات الإسرائيلية في الرأس أثناء اقتحامها المدينة، مما أدى إلى وفاته، وجرت مراسم تشييعه بحضور حشد من المواطنين وبمشاركة محافظ طولكرم عصام أبوبكر وعدد من المسئولين الآخرين.



وشدد المحافظ على أن الشاب لم يشكل أي تهديد أمني واصفا مقتله بأنه جريمة يزداد حجمها خاصة أن القتيل معاق، ولقي مصرعه في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة



ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الموضوع لوكالة "أسوشيتد برس"، لكنه أكد أن قواته نفذت عملية أمنية في المنطقة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ضد عشرات الفلسطينيين الذين رشقوها بالحجارة.