القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب.. بث مباشر مباراة ليفربول اليوم يلا شوت
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
عالم
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:35 م

أمريكيان يتوسلان للإفراج عن نجلهما المختطف في سوريا منذ 6 سنوات

أمريكيان يتوسلان
dostor.org/2422616

ناشد والدا صحفي أمريكي تم اختطافه في سوريا قبل ست سنوات الولايات المتحدة وسوريا، اليوم الثلاثاء، العمل معا من أجل العثور على ابنهما، وقالا إنهما تقدما بطلب للحصول على تأشيرتي دخول إلى سوريا للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للأحداث في سوريا.

ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الانترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

وقال والده مارك تايس في مؤتمر ببيروت: "نحث حكومتي الولايات المتحدة وسوريا على العمل معا على حل هذه المسألة الإنسانية".

وهذه هي ثامن رحلة يقوم بها مارك وديبورا تايس لبيروت في إطار سعيهما لإطلاق سراح ابنهما، ويقولان إن أملهما يتزايد في أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستحقق تقدما في هذه القضية.

وقال مارك تايس: "واحد من مطالبنا المستمرة من الحكومة الأمريكية هو إجراء اتصال مباشر مع نظرائهم في سوريا. وهذا لم يحدث في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما". وأضاف: "تشجعنا للغاية بهذه الإدارة الجديدة".

وكان روبرت أوبراين، مبعوث ترامب الخاص لشؤون الرهائن، قال في نوفمبر إن الولايات المتحدة مقتنعة أن أوستين تايس على قيد الحياة لكنه لم يخض في التفاصيل.

وحث أوبراين روسيا، الحليف المقرب للأسد، على الدفع من أجل إطلاق سراحه وتقول الحكومة السورية إنها ليست على علم بمكانه.

ولم يدل مارك وديبورا تايس بتعليقات بشأن الجهة التي تحتجز ابنهما لكنهما عبرا عن اعتقادهما بأنه في سوريا وبأن الحكومة السورية هي أفضل جهة يمكنها مساعدتهما في العثور عليه.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 5 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

العصار يبحث مع شركة "نكستر Nexter" الفرنسية سبل التعاون المشترك

مقتل وإصابة 29 شخصًا فى انفجار بمركز تجاري ماليزي

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة | البث المباشر لمباراة ليفربول

سامح شكري: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت سياساتها

وزير الخارجية: سياسات تركيا الحالية تشهد خروجا عن قواعد العلاقات الدولية

الجهاز الفني للزمالك يعلن قائمة الفريق لمباراة المصري بالدوري الممتاز

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي والقنوات الناقلة | البث المباشر لمباراة ليفربول

سامح شكري: مستعدون لإنهاء الأزمة مع قطر طالما غيرت سياساتها

وزير الخارجية: سياسات تركيا الحالية تشهد خروجا عن قواعد العلاقات الدولية

الجهاز الفني للزمالك يعلن قائمة الفريق لمباراة المصري بالدوري الممتاز

كشكول

"الشباب ودوره في حماية البيئة".. ندوة بخدمة الاجتماعية حلوان

مبادرة 100 مليون صحة تصل جامعة حلوان

بالصور.. حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تصل جامعة القاهرة

غدًا.. افتتاح المؤتمر الثامن عشر لهندسة اللغة بعين شمس

تطبيق الامتحان التجريبي لأول مرة بكليات الشرعية.. بدون درجات ولا يُعاقب على الغياب

الأمصار

محمد بن زايد يستقبل أميرة سعودية

استشهاد فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص الاحتلال

روسيا: الرئيس الأوكراني يدفع الجميع نحو الحرب

وزير الطاقة الأمريكي يزور السعودية وقطر

الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات الأمريكية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

تعرف على أسرار أغرب المنازل فى العالم

بعد نشر فيديو عارٍ لها على الإنترنت.. أمريكية تطلب 100 مليون دولار تعويضًا من الـ"هيلتون"

"حلاق النجوم": الكوافير مش للستات بس

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

جراسة: للثوم مفعول سحري في علاج مرض خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎