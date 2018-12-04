جو بايدن: أنا أكثر شخص مؤهل لمنصب الرئيس في الولايات المتحدة

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أنه "أكثر شخص مؤهل" في الولايات المتحدة لمنصب الرئاسة، وأنه سيتخذ قرارا في شأن خوض انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الشهرين المقبلين.



وقال بايدن، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء: "سأكون صريحا معكم قدر الإمكان.. أعتقد أنني أفضل شخص مؤهل للبلاد لأكون الرئيس"، مضيفا: "القضايا التي نواجهها اليوم كبلد هي القضايا التي كانت في غرفة القيادة الخاصة بي، القضايا التي عملت عليها طيلة حياتي".



ويواجه سيناتور ديلاوير السابق صاحب الـ76 عاما، والذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، ما يُتوقع أن يكون سباقا مزدحما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي حال استقراره على خوضها.



وخاض بايدن الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي عامي 1988 و2008، لكنه خرج من السباقين بنتائج ضعيفة.