الآلاف يشاركون في احتجاجات العنف ضد النساء بإسرائيل

ذكرت وسائل إعلامية أنه من المتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص في تل أبيب في احتجاجات على ممارسة العنف ضد النساء، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد وفاة فتاتين في الأسبوع الماضي.



ودعت العديد من المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، الحكومة إلى تخصيص 60 مليون يورو (68 مليون دولار) في برنامج لحماية المرأة، وذلك وفقا لتقرير ورد على الإذاعة الإسرائيلية، في ظل حالة من الغضب الذي يسود البلاد بسبب مقتل الفتاتين، على ما يبدو.



وتعهّدت الحكومة بالفعل بدفع المبلغ من أجل البرنامج، ولكنها لم تقم بتوفيره بعد، ويشار إلى أن هناك نحو 300 من الشركات والمؤسسات العامة في أنحاء البلاد، التي تقوم بدعم الاحتجاجات.



وشهد الأسبوع الماضي وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في تل أبيب، بعد ما تردد عن قيام صديق والدتها السابق بضربها. كما عُثر على فتاة أخرى تبلغ من العمر 16 عاما ميتة في شمال البلاد، بعد أيام من الإبلاغ عن فقدانها. وقد ألقت الشرطة القبض على العديد من المشتبه بهم.



ووفقا لتقارير إسرائيلية، فقد توفيت 24 امرأة نتيجة للعنف الأسري في البلاد منذ مطلع العام.