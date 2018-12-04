الجهاز الفني للزمالك يعلن قائمة الفريق لمباراة المصري بالدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا غدا الأربعاء بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة المصري بعد غد باستاد برج العرب.



وضمت القائمة كلا من: محمود عبدالرحيم "جنش"، عماد السيد في حراسة المرمى.



خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبدالسلام، حمدي النقاز، حازم إمام، بهاء مجدي، محمد يوسف "كماتشو".



خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبدالعزيز "زيزو"، محمد حسن، محمد عنتر، إبراهيم حسن، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد إبراهيم، محمود عبدالمنعم "كهربا"، مصطفى فتحي.



وفي الهجوم: عمر السعيد، كابونجو كاسونجو، حميد أحداد.