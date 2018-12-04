البرلمان الألماني: ميرتس سيكون وفيا لميركل إذا تولى رئاسة الحزب

أكد رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، أن فريدريش ميرتس، المرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيكون مواليا لميركل بعد انتخابه للحزب.



وقال شويبله، في تصريح لصحيفة "تاجز شبيجل" الألمانية الثلاثاء: "اتخذت قرار الولاء لميركل، وهذا ما سيقوم به فريدريش ميرتس أيضا".



يشار إلى أن ميرتس أحد أبرز ثلاثة مرشحين لخلافة ميركل في رئاسة أكبر حزب في ألمانيا، إلى جانب وزير الصحة الحالي ينز شبان وأنيجريت كرامب كارينباور، التي تتولى منصب الأمين العام للحزب، والتي تعد الأكثر ولاء لميركل التي دعمت وصولها لهذا المنصب.



وكان ميرتس، الذي تولى من قبل رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، أول من أعلن عن ترشحه لرئاسة الحزب، وكان ذلك بعد قليل من إعلان ميركل عزمها التخلي عن رئاسة الحزب.



ويتردد أن شويبله جهز طويلا لترشيح ميرتس لهذا المنصب وأكد ميرتس،خلال مقابلة تلفزيونية في وقت سابق،أنه نسق مع شويبله قبل الترشح وأن شويبله "لم ينصحه بالعدول عن الترشح".



وأشار ميرتس، خلال المقابلة، إلى أنه تحدث مع شويبله كثيرا بشأن وضع الحزب المسيحي الديمقراطي، وتناقشا بشأن إمكانية تولي شويبله منصب المستشار قائلا: "تحدثنا بالطبع مرارا بشأن هذه القضية، وطرح خلال النقاش سؤال بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتولى هذا المنصب مرة أخرى."



وأضاف: "ثم قال لي: إذا وصل الأمر إلى هذه النقطة فسأكون مضطرا للاعتماد عليك" ولكن الأمور لم تصل لهذه النقطة"يشار إلى أن شويبله تولى منصب رئيس ديوان المستشارية في عهد المستشار

الأسبق هلموت كول.