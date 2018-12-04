لبنان يستعد للاحتفال بعيد الميلاد رغم عدم الاستقرار السياسي

أشجار عيد الميلاد تُنصب في لبنان والشوارع تمتلئ بالزينات،وبدأ الناس يشعرون بالأجواء الاحتفالية التي يرى فيها كثيرون متنفسا للهرب من حالة عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية.



واحتشد مئات من اللبنانيين والسائحين والزوار في بيروت الاثنين (3 ديسمبر) بمناسبة إضاءة أشجار عيد الميلاد وتزيينها.



وقالت مانو ماركاريان التي حضرت الاحتفال في بيروت "هلق موسم الأعياد، هي أعياد للكل، الفرح ونحنا بنعتبرها إنه هيدا بتمثل السلم واجتماع جميع الطوائف، مش بس الطائفة المسيحية حتى إذا هلق

عيد ميلاد، بس إنه الفرح للكل والفرح بنتمنى إنه يكون يدوم على طول ببلدنا، هيدا أهم شيء".



ويعاني لبنان من أزمات سياسية وأعمال عنف منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ولا يستطيع رئيس وزرائه المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي

أُجريت في مايو أيار، وذلك بسبب استمرار الخلاف بين الفصائل المتنافسة على تقسيم المقاعد الوزارية.



وبدا الأطفال يستمتعون بالأضواء والموسيقى والحركة، بينما يبرز المسنون كيف أن اللبنانيين يعرفون جيدا كيف يسعدون أنفسهم ويبتهجون "رغم الوضع".



وقالت لبنانية تدعى رانيا الحلبي "أول شيء إحساس كثير حلو بفرحة العيد، والأجمل من هيك جيت أتفرح ع مدينة جبيل لأنها دائما بتكون زينة كتير مميزة".



وقال حاضر للاحتفال يدعى اسحاق روبليان "هيا الأمل، الحمد لله، إحنا بعدنا بألف خير يعني. من بعد كل ها الشيء اللي عم بيصير حوالينا، إحنا بلبنان بألف خير".



وعاد المغترب اللبناني مروان ماضي إلى وطنه بعد 12 سنة من الحياة في الخليج لتدهشه الأجواء الاحتفالية لموسم الميلاد.



وقال ماضي "أكيد، أكيد، يعني أول شيء الديكور كتير حلو، الإضاءة حلوة، نحنا بالعادة بنطلع باريس دائما وكذا، بس حرام نروح محل (مكان) وعندنا هيك أجواء بلبنان، وعندنا هيك ناس محترفين

وبيشتغلوا كل شيء باحتراف، فينعاد عليكم وينعاد ع الجميع يارب وبنتمنى السلام بس للبنان".



ولبنان به ثالث أعلى نسبة دّين للناتج المحلي الإجمالي في العالم ويجب أن تُشكل حكومة جديدة قبل أن يشرع البلد في إجراء إصلاحات مالية كبيرة.



وقال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إن هناك حاجة ماسة لهذه الإصلاحات لوضع الدّين على أساس مستدام.