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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:33 م

نائب الأمين العام للبرلمان يلتقي وفد بنك التنمية الأفريقي

نائب الأمين العام
أ.ش.أ
dostor.org/2422543

التقى نائب الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمد نصير، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد العزيزي المدير العام الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا ببنك التنمية الأفريقي، وسامح واصل استشاري مشروع التعاون بالبنك وذلك بمقر المجلس.

وأعرب نائب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها البنك في عملية ترميم الكتب والمخطوطات النادرة والتي تجرى بمعامل المتحف المصرى الكبير.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على الاستمرار في التعاون بين البنك والمجلس من خلال وزارة التعاون الدولي وتمويل البنك لعدد من الدورات التدريبية لتطوير ودعم بناء القدرات الوظيفية للعاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب ودراسة الشراكة مع معهد التدريب البرلماني.

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