لاعبة البياثلون هانا أوبيرج تفوز بجائزة "سفينسكا داجبلادت" السويدية

فازت السويدية هانا أوبيرج لاعبة البياثلون، اليوم الثلاثاء، بالميدالية الذهبية لجائزة "سفينسكا داجبلادت" عقب فوزها المفاجئ في دورة الألعاب الشتوية التي أقيمت في بيونج تشانج.



وتغلبت أوبيرج على السلوفاكية أنستاسيا كوزمينا، البطلة الأولمبية مرتين، والألمانية لاورا دالمير في منافسات 15 كيلومتر فردي بعد منافسات الرماية.



وكان فوز أوبيرج مفاجئا خاصة وأن بطلة العالم مرتين في فئة السيدات من 2016 لم تتمكن من الوقوف على منصة التتويج في كأس العالم.



وقالت أوبيرج بعدما سلطت " سفينسكا داجبلادت" اليومية في ستوكهولم الضوء على انجازها في هذا العام:" هذا شيء ضخم، إنها جائزة عظيمة".



وأضافت عبر تطبيق "سكايب" من بوكلجوكا في سلوفينيا حيث تستعد لافتتاح بطولة كأس العالم للبياثلون يوم الخميس المقبل:"هذا شيء رائع مثل الفوز بالأولمبياد".



وقالت إن سباقها الأولمبي كان "مثاليا" ولكنه أشارت أيضا إلى عامل روح الفريق منذ عام 1925، فاز 30 رياضيا أو فريقا من الرياضات الشتوية بالميدالية الذهبية لجائزة "سفينسكا داجبلادت"، مقارنة بـ72 في الرياضات الصيفية.



في العام الماضي، تم تكريم السباحة سارة سيوستروم لأدائها القوي في بطولة العالم التي أقيمت ببودابست وكان أقوى منافسي أوبيرج هو أرماند دوبلانتيس لاعب القفز بالزانة الذي فاز باللقب الأوروبي.



وكان من بين المتنافسين المنتخب السويدي الذي تأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وتشارلوت كالا متزلجة اختراق الضاحية والفريق الذي فاز للسويد بأول ميدالية أولمبية للرجال في مسابقات تتابع البياثلون، ولاعبة الجولف بيرنيلا ليندبرج التي فازت في أبريل بأول ألقابها الكبرى.