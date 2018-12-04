بطولة فرنسا: إرجاء مباراتين السبت في ظل احتجاجات "السترات الصفراء"

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، إرجاء مباراتين مقررتين السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي بطلب من الشرطة، في خطوة يرجح أن سببها الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء".



وأرجئت المباراة المقررة بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر وضيفه مونبلييه، قبل أن ترجأ أيضا مباراة تولوز وضيفه ليون.



وقالت الرابطة في بيان: "بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة هذا السبت في 8 ديسمبر".



وواصلت: "ستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي تاريخ المباراة في وقت لاحق"وكانت المباراة مقررة على ملعب بارك دي برانس التابع للنادي الباريسي، والذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق كبير بعد فوزه في 14 من مبارياته الـ15 الأولى، وتعادله في المرحلة السابقة مع مضيفه بوردو 2-2.



ويستعد سان جرمان للحلول ضيفا على ستراسبورج الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة، قبل أيام من لقاء مهم في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر الصربي.



وقال مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل الثلاثاء تعليقا على إرجاء المباراة "صراحة لا أعرف ما اذا كان الأمر جيدا أم لا (...) بالنسبة إلي الأمر واضح جدا، على الأمن أن يكون أولوية".



وتشهد مناطق فرنسية عدة أبرزها باريس، احتجاجات مطلبية في الأسابيع الماضية عرفت باسم "السترات الصفراء"، اعتراضا على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.



وتحولت هذه الاحتجاجات الى أعمال شغب في قلب باريس. ودعا المحتجون الى تظاهرات جديدة السبت، ما سيتطلب تعبئة من الشرطة.