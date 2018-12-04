القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
الكابتن
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:24 م

بطولة فرنسا: إرجاء مباراتين السبت في ظل احتجاجات "السترات الصفراء"

بطولة فرنسا: إرجاء
وكالات
dostor.org/2422532

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، إرجاء مباراتين مقررتين السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي بطلب من الشرطة، في خطوة يرجح أن سببها الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء".

وأرجئت المباراة المقررة بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر وضيفه مونبلييه، قبل أن ترجأ أيضا مباراة تولوز وضيفه ليون.

وقالت الرابطة في بيان: "بناء على طلب من مفوضية الشرطة، قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إرجاء المباراة بين باريس سان جرمان ومونبلييه، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي كانت مقررة هذا السبت في 8 ديسمبر".

وواصلت: "ستحدد لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي تاريخ المباراة في وقت لاحق"وكانت المباراة مقررة على ملعب بارك دي برانس التابع للنادي الباريسي، والذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق كبير بعد فوزه في 14 من مبارياته الـ15 الأولى، وتعادله في المرحلة السابقة مع مضيفه بوردو 2-2.

ويستعد سان جرمان للحلول ضيفا على ستراسبورج الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة، قبل أيام من لقاء مهم في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر الصربي.

وقال مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل الثلاثاء تعليقا على إرجاء المباراة "صراحة لا أعرف ما اذا كان الأمر جيدا أم لا (...) بالنسبة إلي الأمر واضح جدا، على الأمن أن يكون أولوية".

وتشهد مناطق فرنسية عدة أبرزها باريس، احتجاجات مطلبية في الأسابيع الماضية عرفت باسم "السترات الصفراء"، اعتراضا على السياسات الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتحولت هذه الاحتجاجات الى أعمال شغب في قلب باريس. ودعا المحتجون الى تظاهرات جديدة السبت، ما سيتطلب تعبئة من الشرطة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى

منذ يومين

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

منذ يومين

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

منذ يومين

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

منذ يومين

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 13.4 مليار جنيه

"فيفا" يوزع 209 ملايين دولار للأندية المشاركة بكأس العالم 2018

"فيفا" يعلن قيمة مكافأة الأندية على مشاركة لاعبيها في المونديال.. الأهلى فى المقدمة

"الدستور" يتفقد الجناح العسكري السعودي بمعرض إيدكس 2018 (صور)

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

كشكول

بدمياط.. ننشر جدول امتحانات النقل "الترم الأول"

جامعة الأزهر بعد "الأول أفريقيًا": نسعى لإقتناص مركز متقدم عالميًا

رفع درجة الاستعداد القصوى بمدارس مطروح لمواجهة الأمطار

القاهرة الأزهرية تنظم بطولة السباحة لجميع المراحل التعليمية

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة ابتدائية بمطوبس بتكلفة 4.3 مليون جنيه

الأمصار

رئيس الفلبين يعترف بتدخين الماريجوانا

مطالبات برلمانية بتعديل الدستور في السودان

عودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى وطنهم

من الذهب.. نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم

"فتح"تقيم مهرجان مركزي لذكرى انطلاقتها في غزة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف جديد حول كيفية بدء الحياة على الأرض

إجراءات شركات الطيران لمنع حالات الموت المفاجئ

سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

مباريات
الصحة

جراسة: للثوم مفعول سحري في علاج مرض خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎