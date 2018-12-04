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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:21 م

بلجراد تتهم كوسوفو بأنها تريد "طرد" الصرب

بلجراد تتهم كوسوفو
وكالات
dostor.org/2422528

اتهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، السلطات الكوسوفية الثلاثاء بأنها تريد "طرد الشعب الصربي من كوسوفو" عبر إقامة حاجز جمركي والتخطيط لإنشاء جيش.

وجاء في بيان للرئاسة الصربية أن هذين القرارين "يهدفان إلى طرد الشعب الصربي من كوسوفو".

وبحث فوسيتش في هذين الموضوعين في بلجراد مع سفيري الصين وروسيا اللتين تدعمان صربيا في مجلس الأمن.

وأعرب فوسيتش عن أسفه بالقول إن "أحدهم يدفع على ما يبدو صربيا عن سابق تصور وتصميم الى نزاع"، واصفا تصرف بريشتينا بأنه "غير مسئول" ومن شأنه أن "يؤدي إلى كارثة". وقال "إنه لا يستطيع ولا يريد أن يشهد دمار الشعب الصربي من دون أن يتحرك".

وأدرجت صربيا في دستورها الوصاية على إقليمها السابق الذي تسكنه أكثرية من الألبان، وفقدت السيطرة عليه عمليا في 1999. ويعتبره عدد كبير من الصرب مهدهم الثقافي والديني. وما زال الـ 120 ألف صربي الذين بقوا في كوسوفو بعد انتهاء حرب 1998-1999، أوفياء لبلجراد.

من جانبها، تعلن بريشتينا أن 115 بلدا قد اعترف بها، معظمها من البلدان الغربية، حتى لو أن بلغراد تؤكد أنها أقنعت حوالى عشر عواصم بالعودة عن هذا القرار، إلا أن كوسوفو تحتج على ذلك.

ومناقشات التطبيع بين الطرفين متوقفة منذ أشهر، وعلاقاتهما سيئة جدا وسيبحث البرلمان الكوسوفي في 14 ديسمبر في قراءة ثانية مشروع إنشاء جيش، وقد دانت صربيا وصرب كوسوفو هذا المشروع. وتتولى قوة دولية الشأن الأمني في الوقت الراهن.

وعلى رغم إدانة واشنطن وبروكسل، دافع رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي الإثنين عن قراره في 22 نوفمبر فرض رسم 100% على المنتجات المستوردة من صربيا، مكررا القول إنه سيبقى "ساري المفعول حتى تعترف صربيا باستقلال كوسوفو".

ومنذ الثلاثاء الماضي، يتظاهر صرب كوسوفو خصوصا في مدينة ميتروفيتشا المقسومة في الشمال.

وانتهت حرب كوسوفو بين الكوسوفيين الألبان المطالبين بالاستقلال والقوات الصربية (أكثر من 13 ألف قتيل) عندما عمدت صربيا التي تعرضت لحملة قصف غربية إلى سحب قواتها.

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