القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
الكابتن
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:20 م

"كلوب" يقر بذنبه في الاتهام الموجه إليه بعد احتفاله

الألماني يورجن كلوب
الألماني يورجن كلوب مدرب
وكالات
dostor.org/2422526

أقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الثلاثاء، بالاتهام الذي وجهه إليه الاتحاد المحلي بسوء السلوك، على خلفية احتفاله بهدف الفوز على الغريم إيفرتون في الدوري الممتاز لكرة القدم، بالجري على أرض الملعب وتهنئة لاعبيه قبل نهاية المباراة.

وقال كلوب تعليقا على الاتهام الذي وجه إليه الإثنين: "إذا خرقت القواعد عليك أن تدفع ثمن ذلك".

واستضاف الفريق الأحمر غريمه في مدينة ليفربول على ملعبه أنفيلد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الأحد، في مباراة ساد فيها التعادل السلبي حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إلى أن استغل البديل البلجيكي ديفوك أوريجي خطأ قاتلا من حارس مرمى إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد، لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+6.

وفي خضم الفرحة الجنونية للاعبين والمشجعين في ملعب أنفيلد، اندفع كلوب بسرعة على المستطيل الأخضر مع ابتسامة عريضة، قبل أن يحتفل مع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر.

وكانت أمام كلوب مهلة حتى الخميس للرد على الاتهام الموجه إليه، وكان المدرب قد سارع إلى الاعتذار عن طريقة احتفاله بالهدف، قائلا: "بعد المباراة اعتذرت من (مدرب إيفرتون البرتغالي) ماركو سيلفا عندما تحدثنا إلى بعضنا البعض (...) قلت له إلى أي حد أحترم العمل الذي يقوم به".

وأضاف: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لم أكن أريد أن أجري. لم يكن الأمر مخططا له. لم أكن أريد أن أركض نحو +ألي+ (الحارس أليسون)، لكن من الواضح أنني لم أتمكن من التوقف. الأمر ليس جيدا، لكنه حصل".

ورد سيلفا بالقول، إنه لم يسمع اعتذارا من كلوب، موضحا "لأكون صريحا، لم أرَ ما قام به لذا لا أعرف كيف قام بذلك".

إلا أن مدرب إيفرتون رأى في تصريحات لاحقة أن كلوب ليس مذنبا، موضحا "الآن وقد رأيت ما قام به، لا أعتقد أن الأمر مهم. هذه هي المشاعر خلال المباراة، هذا وضع طبيعي. كان يحتفل".

أضاف: "لا أعرف ما كانت لتكون عليه ردة فعلي في حال سجلنا نحن في تلك اللحظة (..) أعتقد أنه لا يجب (أن يعاقب)، لكن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم هو من يقرر ما هي القواعد".

وكان الفوز الأحد الحادي عشر لليفربول في 14 مرحلة، وأبقاه - كما حامل اللقب مانشستر سيتي - دون خسارة هذا الموسم. ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن سيتي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى

منذ يومين

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

منذ يومين

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

منذ يومين

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

منذ يومين

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 13.4 مليار جنيه

"فيفا" يوزع 209 ملايين دولار للأندية المشاركة بكأس العالم 2018

"فيفا" يعلن قيمة مكافأة الأندية على مشاركة لاعبيها في المونديال.. الأهلى فى المقدمة

"الدستور" يتفقد الجناح العسكري السعودي بمعرض إيدكس 2018 (صور)

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

كشكول

بدمياط.. ننشر جدول امتحانات النقل "الترم الأول"

جامعة الأزهر بعد "الأول أفريقيًا": نسعى لإقتناص مركز متقدم عالميًا

رفع درجة الاستعداد القصوى بمدارس مطروح لمواجهة الأمطار

القاهرة الأزهرية تنظم بطولة السباحة لجميع المراحل التعليمية

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة ابتدائية بمطوبس بتكلفة 4.3 مليون جنيه

الأمصار

رئيس الفلبين يعترف بتدخين الماريجوانا

مطالبات برلمانية بتعديل الدستور في السودان

عودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى وطنهم

من الذهب.. نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم

"فتح"تقيم مهرجان مركزي لذكرى انطلاقتها في غزة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف جديد حول كيفية بدء الحياة على الأرض

إجراءات شركات الطيران لمنع حالات الموت المفاجئ

سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

مباريات
الصحة

جراسة: للثوم مفعول سحري في علاج مرض خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎