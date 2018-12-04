"كلوب" يقر بذنبه في الاتهام الموجه إليه بعد احتفاله

أقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الثلاثاء، بالاتهام الذي وجهه إليه الاتحاد المحلي بسوء السلوك، على خلفية احتفاله بهدف الفوز على الغريم إيفرتون في الدوري الممتاز لكرة القدم، بالجري على أرض الملعب وتهنئة لاعبيه قبل نهاية المباراة.



وقال كلوب تعليقا على الاتهام الذي وجه إليه الإثنين: "إذا خرقت القواعد عليك أن تدفع ثمن ذلك".



واستضاف الفريق الأحمر غريمه في مدينة ليفربول على ملعبه أنفيلد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الأحد، في مباراة ساد فيها التعادل السلبي حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إلى أن استغل البديل البلجيكي ديفوك أوريجي خطأ قاتلا من حارس مرمى إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد، لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+6.



وفي خضم الفرحة الجنونية للاعبين والمشجعين في ملعب أنفيلد، اندفع كلوب بسرعة على المستطيل الأخضر مع ابتسامة عريضة، قبل أن يحتفل مع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر.



وكانت أمام كلوب مهلة حتى الخميس للرد على الاتهام الموجه إليه، وكان المدرب قد سارع إلى الاعتذار عن طريقة احتفاله بالهدف، قائلا: "بعد المباراة اعتذرت من (مدرب إيفرتون البرتغالي) ماركو سيلفا عندما تحدثنا إلى بعضنا البعض (...) قلت له إلى أي حد أحترم العمل الذي يقوم به".



وأضاف: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لم أكن أريد أن أجري. لم يكن الأمر مخططا له. لم أكن أريد أن أركض نحو +ألي+ (الحارس أليسون)، لكن من الواضح أنني لم أتمكن من التوقف. الأمر ليس جيدا، لكنه حصل".



ورد سيلفا بالقول، إنه لم يسمع اعتذارا من كلوب، موضحا "لأكون صريحا، لم أرَ ما قام به لذا لا أعرف كيف قام بذلك".



إلا أن مدرب إيفرتون رأى في تصريحات لاحقة أن كلوب ليس مذنبا، موضحا "الآن وقد رأيت ما قام به، لا أعتقد أن الأمر مهم. هذه هي المشاعر خلال المباراة، هذا وضع طبيعي. كان يحتفل".



أضاف: "لا أعرف ما كانت لتكون عليه ردة فعلي في حال سجلنا نحن في تلك اللحظة (..) أعتقد أنه لا يجب (أن يعاقب)، لكن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم هو من يقرر ما هي القواعد".



وكان الفوز الأحد الحادي عشر لليفربول في 14 مرحلة، وأبقاه - كما حامل اللقب مانشستر سيتي - دون خسارة هذا الموسم. ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن سيتي.