القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
فن
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:19 م

الممثل العالمى إيدي ميرفي يصبح أبًا للمرة العاشرة

الممثل العالمى إيدي
dostor.org/2422524

تصدر خبر المولود العاشر للنجم العالمي الممثل، إيدي ميرفي، شبكات التواصل الاجتماعية ومواقع الأخبار الفنية العالمية.

وتم نشر وإعلان خبر مولود ميرفي العاشر، مساء الاثنين 3 ديسمبر الجاري، على الرغم من أن الطفل ولد يوم الجمعة 30 نوفمبر الماضي.

وقال ممثل الفنان ميرفي للصحفيين، إن "المولود قدم إلى الحياة في 30 نوفمبر، ووزنه 3.8 كيلوجرام وطوله 48 سنتيمترا، وحالته وأمه بخير وصحة تامة".

ووضعت شريكة حياة ميرفي الممثلة، بيج بوتشر، طفلا، أطلق عليه اسما مركبا، ماكس تشارلز، حيث جاء الشق الثاني من الاسم تكريما لذكرى شقيق ميرفي الأكبر تشارلز الذي توفي في أبريل الماضي بسبب اللوكيميا.

وهذا هو الطفل الثاني المشترك لميرفي وبوتشر، فقد وضعت طفلتها الأولى إيزي منذ عامين.

يذكر أن لدى الممثل الكوميدي ميرفي، 5 أطفال من زوجته الأولى نيكول ميرفي، و3 أطفال ولدوا خارج إطار الزوجية، من ضمنهم ابنة من علاقته مع عضوة فرقة سبايس جيرلز الغنائية، ميلاني براون، التي لم يكن يريد الاعتراف بها، ما دفع المغنية إلى اللجوء إلى فحص الحمض النووي وأثبتت أبوته لابنتها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهرين

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 13.4 مليار جنيه

"فيفا" يوزع 209 ملايين دولار للأندية المشاركة بكأس العالم 2018

"فيفا" يعلن قيمة مكافأة الأندية على مشاركة لاعبيها في المونديال.. الأهلى فى المقدمة

"الدستور" يتفقد الجناح العسكري السعودي بمعرض إيدكس 2018 (صور)

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

كشكول

بدمياط.. ننشر جدول امتحانات النقل "الترم الأول"

جامعة الأزهر بعد "الأول أفريقيًا": نسعى لإقتناص مركز متقدم عالميًا

رفع درجة الاستعداد القصوى بمدارس مطروح لمواجهة الأمطار

القاهرة الأزهرية تنظم بطولة السباحة لجميع المراحل التعليمية

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة ابتدائية بمطوبس بتكلفة 4.3 مليون جنيه

الأمصار

رئيس الفلبين يعترف بتدخين الماريجوانا

مطالبات برلمانية بتعديل الدستور في السودان

عودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى وطنهم

من الذهب.. نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم

"فتح"تقيم مهرجان مركزي لذكرى انطلاقتها في غزة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف جديد حول كيفية بدء الحياة على الأرض

إجراءات شركات الطيران لمنع حالات الموت المفاجئ

سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

جراسة: للثوم مفعول سحري في علاج مرض خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎