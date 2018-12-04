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سياسي
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:12 م

"موازنة النواب" تمد العمل بقانون الضريبة العقارية حتى ديسمبر 2021

موازنة النواب تمد
محمد جعفر
dostor.org/2422512

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت مد العمل بقانون الضريبة العقارية الحالي حتى 31 ديسمبر 2021، لافتا أن قانون الحكومة المقدم تضمن المد حتى 2020، ولكن اللجنة رأت زيادة هذه المدة سنة أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع مسئولي الحكومة ومصلحة الضرائب العقارية للاستقرار على مواد القانون.

وأوضح أن السبب في زيادة مدة التطبيق، هو إتاحة فرصة كافية لمصلحة الضرائب العقارية في حصر وتقدير المباني والفصل في الطعون.

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