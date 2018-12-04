"موازنة النواب" تمد العمل بقانون الضريبة العقارية حتى ديسمبر 2021

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة قررت مد العمل بقانون الضريبة العقارية الحالي حتى 31 ديسمبر 2021، لافتا أن قانون الحكومة المقدم تضمن المد حتى 2020، ولكن اللجنة رأت زيادة هذه المدة سنة أخرى.



وأشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع مسئولي الحكومة ومصلحة الضرائب العقارية للاستقرار على مواد القانون.



وأوضح أن السبب في زيادة مدة التطبيق، هو إتاحة فرصة كافية لمصلحة الضرائب العقارية في حصر وتقدير المباني والفصل في الطعون.