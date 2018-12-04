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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:10 م

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

الأهلي يطلب إجراء
وكالات
dostor.org/2422511

أعلن النادي الأهلي، مشاركته في الجلسة التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء بناء على الدعوة التي تلقاها النادي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة.

وحضر من الأهلي كل من إبراهيم الكفراوي، ومحمد الجارحي عضوي مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، بجانب ممثلين عن أندية القسم الأول.

وقال النادي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "دارت مناقشات مطولة خلال تلك الجلسة حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة بعد مرور سنة من تطبيق القانون بعد المستجدات التي طرأت على الساحة، وما يستوجب معها من تعديلات لتتناسب مع الأوضاع الجديدة".

وقال إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، إن معظم المناقشات انصبت حول عدد من النقاط المهمة؛ أهمها ما يتعلق بتضارب المصالح في مركز التحكيم وأهميه استقلاليته، وعدم تبعيته للجنة الأولمبية وأن يكون هيئة مستقلة؛ أحكامها ملزمة للجميع.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي، أن النادي طلب تقليل درجات التقاضي، وأن يكون من درجتين فقط بدلا من خمس درجات أسوة بما هو متبع في مراكز التحكيم، وأن تكون تبعية المركز لوزارة العدل بدلا من اللجنة الأولمبية؛ تحسبا لوجود نزاع مع اللجنة الأولمبية أو أحد أعضاء الهيئات الرياضية.

وكشف الكفراوي أن الأهلي المصري طلب إجراء عدد من التعديلات على قانون الاستثمار، خصوصا أن قانون الرياضة صدر قبل صدور قانون الاستثمار، ومن ثم هناك بنود يجب تعديلها لتتناسب مع قانون الاستثمار.

وركز النادي في كلمته على ضرورة أن يكون هناك ممثل لمجلس الإدارة في مجالس إدارات الشركات الاستثمارية لعرض رؤية المجلس واستراتيجيته ويكون له حق الاعتراض على القرارات باعتباره يملك النسبة الحاكمة في مجالس إدارات تلك الشركات بنسبة 51 في المائة وفقا لما حدده القانون، وألا تقتصر الاستثمارات على النواحي الرياضية فقط، أو أن يتم تحجيمها بنسبة معينة، وضرورة تنويع تلك الاستثمارات لتتناسب مع التطورات الحادثة في هذا المجال.

وقال الكفراوي، إن النادي طلب أيضا تعديل البند المتعلق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والسماح بتعديل بند أو أكثر في الجمعية العادية بدلا من الدعوة لجمعية عمومية غير عادية توفيرا للنفقات.

وأكد الكفراوي أنه سيتقدم بتقرير لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وذلك من أجل إعداد رؤية النادي في هذا الصدد لتقديمه للجنة الشباب والرياضة قبل نهاية الشهر الجاري.

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