"بودابست" تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2023

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الثلاثاء، أن بودابست ستستضيف بطولة العالم 2023.



وباتت العاصمة المجرية أول مدينة تستضيف بطولة العالم وفقا لنظام الترشح الجديد الذي أعلنه الاتحاد الدولي في فبراير من العام الماضي.



وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي بعد اجتماع لمجلس اتحاد اللعبة في موناكو إن المجر تملك التقاليد الرياضية والخبرة في تنظيم أحداث رياضية ذات المستوى الرفيع.



وأضاف: "نحن متحمسون بشأن خططهم لبناء استاد جديد والذي سيصبح إرثا كبيرا لألعاب القوى".



وستبلغ سعة الاستاد الجديد 40 ألف متفرج على أن يتم تقليص العدد إلى 15 ألف متفرج للأحداث المستقبلية.



وستقام بطولة العالم 2019 في قطر بينما تستضيف ولاية أوريجون الأمريكية النسخة التالية في 2021.