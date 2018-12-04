الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية كتاف بصعدة

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم مواقع استراتيجية في محيط مديرية كتاف غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.



وقال مصدر ميداني يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) "إن قوات الجيش شنت هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز الميليشيا في ميسرة جبهة كتاف، تمكنت على أثره من تحرير سلسلة جبال "رشاحة"، وسلسلة جبال "المليل" وتبة "العلم" وتباب "المقنذعة"، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر الميليشيا، فيما استعاد الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة وأجهزة الاتصالات.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من تأمين الخط الواصل إلى وادي "آل جبارة"، وسط تقدمها المتسارع للالتحام بوحدات الجيش المرابطة على مشارف مديرية كتاف.