غدًا.. يوم حداد وطني في كوسوفو على وفاة جورج بوش

أعلنت كوسوفو يوم حداد وطني، غدًا الأربعاء، على وفاة جورج اتش.دبليو. بوش، أحد اوائل حلفاءالكوسوفيين الألبان في الاقليم الصربي السابق الذي اعلن استقلاله في 2008.



وكوسوفو مؤيدة للسياسة الأمريكية من دون شروط. وباستثناء قطاعات تعيش فيها الاقلية الصربية، ترفرف الأعلام الأمريكية في كل انحائها، امام المؤسسات الحكومية والشركات او المنازل، تعبيرا عن العرفان بالجميل بحملة القصف التي قام بها تحالف غربي تقوده الولايات المتحدة. واتاحت تلك العملية العسكرية لكوسوفو التحرر من الوصاية الصربية في 1999.



وأقيم لبيل كلينتون الذي كان رئيسا في تلك الفترة، تمثال، وسمي شارع باسمه في وسط بريشتينا. اما نجل جورج اتش.دبليو. بوش، جورج دبليو. بوش، فأقيمت جادة باسمه.



لكن جورج بوش الأب يتمتع ايضا بشعبية كبيرة لأنه دعم باكرا ألبان كوسوفو فإدارته استقبلت مندوبيهم في واشنطن، وابتداء من 1992، حذرت الرجل القوي في تلك الفترة في صربيا، سلوبودان ميلوسوفيتش، من ان الولايات المتحدة سترد عسكريا اذا ما تسبب في نزاع في كوسوفو.



وجاء في بيان للرئاسة الكوسوفية ان اعلام كوسوفو ستنكس الاربعاء في البلاد، وكذلك في سفارات كوسوفو، تعبيرا عن "احترام الدولة والشعب لمشاركة بوش في حرية كوسوفو".



وفي المدارس، ستخصص الدروس الاولى للكلام عن الرئيس الاميركي الاسبق (1989-1993).



وانتهت حرب كوسوفو (1998-1999، واكثر من 13 الف قتيل) بين الاستقلاليين الكوسوفيين الألبان والقوات الصربية، عندما سحبت صربيا التي تعرضت لحملة قصف قواتها. ولا تعترف بلغراد باستقلال كوسوفو.