القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
الثقافة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:59 م

ثقافة السويس تناقش شعر المقاومة

ثقافة السويس تناقش
حسام الضمراني
dostor.org/2422501

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث عقدت الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان "شعر المقاومة فى السويس" بمدرسة محمد فريد للتعليم الأساسى بالجناين.

وأشار عادل رشوان أبوعيطة لشعر فرقة "أولاد الأرض" بقيادة كابتن غزالى والأبنودى وكامل عيد وعبدالعزيز عبدالظاهر وعطية عليان وكثيرين من الشعراء الكبار، ومدى تأثير أشعارهم وكتابة أغنياتهم على أهالى السويس فى شحذ هممهم حتى أخرجوا للسويس أبطالا للمقاومة حاربوا العدوا الصهيونى كتفا بكتف مع قوات الجيش الثالث الميدانى حتى أخرجوا العدو الإسرائيلى من السويس، كما ناقش بيت ثقافة العمدة كتاب "طيور الكعبة".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 4 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 4 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 13.4 مليار جنيه

"فيفا" يوزع 209 ملايين دولار للأندية المشاركة بكأس العالم 2018

"فيفا" يعلن قيمة مكافأة الأندية على مشاركة لاعبيها في المونديال.. الأهلى فى المقدمة

"الدستور" يتفقد الجناح العسكري السعودي بمعرض إيدكس 2018 (صور)

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

ألبومات الصور

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

الأهلي يطلب إجراء تعديلات على قانون الاستثمار

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

حبس مدرس بتهمة هتك عرض طالب في الخصوص

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

كشكول

بدمياط.. ننشر جدول امتحانات النقل "الترم الأول"

جامعة الأزهر بعد "الأول أفريقيًا": نسعى لإقتناص مركز متقدم عالميًا

رفع درجة الاستعداد القصوى بمدارس مطروح لمواجهة الأمطار

القاهرة الأزهرية تنظم بطولة السباحة لجميع المراحل التعليمية

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة ابتدائية بمطوبس بتكلفة 4.3 مليون جنيه

الأمصار

رئيس الفلبين يعترف بتدخين الماريجوانا

مطالبات برلمانية بتعديل الدستور في السودان

عودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى وطنهم

من الذهب.. نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم

"فتح"تقيم مهرجان مركزي لذكرى انطلاقتها في غزة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف جديد حول كيفية بدء الحياة على الأرض

إجراءات شركات الطيران لمنع حالات الموت المفاجئ

سلحفاة عملاقة شهيرة تحمل سر الحياة طويلة الأمد

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

جراسة: للثوم مفعول سحري في علاج مرض خطير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎