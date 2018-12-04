ثقافة السويس تناقش شعر المقاومة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث عقدت الثقافة العامة بالفرع ندوة بعنوان "شعر المقاومة فى السويس" بمدرسة محمد فريد للتعليم الأساسى بالجناين.
وأشار عادل رشوان أبوعيطة لشعر فرقة "أولاد الأرض" بقيادة كابتن غزالى والأبنودى وكامل عيد وعبدالعزيز عبدالظاهر وعطية عليان وكثيرين من الشعراء الكبار، ومدى تأثير أشعارهم وكتابة أغنياتهم على أهالى السويس فى شحذ هممهم حتى أخرجوا للسويس أبطالا للمقاومة حاربوا العدوا الصهيونى كتفا بكتف مع قوات الجيش الثالث الميدانى حتى أخرجوا العدو الإسرائيلى من السويس، كما ناقش بيت ثقافة العمدة كتاب "طيور الكعبة".