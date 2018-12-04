الحكاية روح يمثل مصر فى فعاليات ملتقى "بكرة أحلى"

اختارت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة عرض "الحكاية روح" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة، التى تديرها الفنانة وفاء الحكيم وتابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار لتمثيل مصر فى فعاليات الدورة السادسة من ملتقى "بكرة أحلى" لذوي القدرات الخاصة، والذى يقام بمشاركة سلطنة عمان، المغرب، ليبيا والسعودية حيث يقدم فى الحادية عشر صباح الأربعاء 5 ديسمبر على مسرح مركز الهناجر للفنون.



الحكاية روح يتناول سيرة عدد من العباقرة المصريين من ذوى القدرات الخاصة الذين نجحوا بالعزيمة وقوة الإرادة فى تجاوز الصعاب وتحقيق النجاح وهم سيد مكاوي، عمار الشريعى وطه حسين بطولة رحمة، إيناس نور، وائل أبو السعود، ماهر محمود، الحان أحمد الناصر، إستعرضات شريف فؤاد، ديكور محمد هاشم، إضاءة عز حلمي، العرض من تأليف وأشعار مصطفى زيكو، ومن إخراج محمد متولي.