منظمة: 150 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن هذا العام

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء (4 ديسمبر ) إن الحرب الأهلية في اليمن تستخدم "كنقطة تسويق" من قبل مهربي البشر، مضيفة أن من المتوقع أن يزيد عدد المهاجرين إلى اليمن بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 150 ألف مهاجر هذا العام.



وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة، إن المهربين يبلغون المهاجرين الفارين من بلادهم أن الحكومة اليمنية منشغلة بالحرب الأهلية وأن الحدود غير مراقبة بشكل جيد وهو ما يسمح بدخول البلاد.



وأضاف أن المهاجرين يفاجئون بعد وصولهم أن الواقع مغاير تماما لما ذكره المهربون وقال ميلمان أن عدد الأشخاص الذين يعبرون إلى اليمن يزيد بعشرات الآلاف عن العدد المتوقع أن يعبر البحر المتوسط إلى أوربا هذا العام.



وطريق الهجرة إلى اليمن من أقصر طرق الهجرة الدولية ويمثل القُصّر 20 بالمئة من المهاجرين الذين يأتي كثير منهم من إثيوبيا والصومال وجيبوتي.



ويعيش اليمن منذ أربع سنوات في حرب أودت بحياة الآلاف وتسببت في اندلاع أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحا في العالم ودفعت بالبلد الفقير إلى حافة المجاعة.