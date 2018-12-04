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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:57 م

لجنة مشتركة بين الإمارات والهند لتدشين متحف زايد - غاندي الرقمي

لجنة مشتركة بين الإمارات
أ.ش.أ
dostor.org/2422496

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الوزاري لأعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند والذي عقد على مدار يومين في أبوظبي.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد للوفد الهندي المشارك في الاجتماع برئاسة وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند سوشما سواراج - حسبما أفادت وكالة الانباء الاماراتية "وام" اليوم، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وتاريخية راسخة مع جمهورية الهند.

وقال إن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة وتهدف دائمًا إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يعود بالخير على الشعبين.

من جانبها وجهت وزيرة الخارجية الهندية،التهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ47، مشيدة بما يجمع البلدين من علاقات متميزة واستراتيجية وتعاون مشترك في شتى المجالات.

وأكد الجانبان - خلال الاجتماع - أهمية العمل معًا لتعزيز وتطوير العلاقة الاستراتيجية التاريخية المتميزة بين دولة الإمارات والهند لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين، إضافة إلى مواصلة التنسيق المشترك ضمن المنظمات الدولية والمؤتمرات وغيرها من المحافل الدولية.

كما أكدا أهمية تبادل ومشاركة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وبحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة، واتفق الجانبان على تعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب وإدانة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ودوافعهم.

وشهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسوشما سواراج، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التنموي في أفريقيا بين وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات والشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ومذكرة تفاهم لتبادل العملات بين بنك الاحتياطي الهندي والمصرف المركزي الإماراتي.

كما شهد الجانبان حفل الإعلان عن تدشين متحف " زايد - غاندي " الرقمي في منارة السعديات بأبوظبي والمزمع افتتاحه في مارس 2019، والذي يعد أول متحف رقمي في نيودلهي وأول متحف رقمي مشترك بين البلدين، ويقام تكريمًا لذكرى القائدين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومهاتما غاندي الزعيم الهندي.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن متحف " زايد - غاندي " الرقمي يسهم في نقل فلسفة قائدين عظيمين للأجيال القادمة ويمكنها من التعرف على إنجازاتهما وخدماتهما الجليلة للإنسانية جمعاء وكذلك الاقتداء بقيمهما الراسخة القائمة على التسامح والسلام.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند سوشما سوراج إن معرض " زايد - غاندي " الرقمي يعبر عن رؤية كل من المهاتما غاندي ومؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للمحبة للسلام والتسامح.

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