ثلاثية رومولو مهاجم الظفرة تحرم الجزيرة من صدارة الدوري الإماراتي

سجل المهاجم البرازيلي رومولو دوس سانتوس ثلاثة أهداف ليقود الظفرة للفوز 3-2 على الجزيرة ويحرمه من القفز إلى صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.



وأحرز رومولو الهدف الأول بعد كرة مشتركة مع علي خصيف حارس الجزيرة في الدقيقة 26 واستمرت النتيجة 1-صفر حتى أضاف بنفسه الهدف الثاني بضربة رأس بعد كرة عرضية في الدقيقة 78.



وقلص علي مبخوت مهاجم الجزيرة الفارق بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 88 لكن رومولو أنهى آمال الجزيرة في مواصلة الانتصارات وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90.



وأضاف مبخوت الهدف الثاني من ركلة جزاء، احتسبت بعد اللجوء إلى حكم الفيديو، في التسديدة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وتجمد رصيد الجزيرة عند 25 نقطة من 12 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة والعين بينما أصبح رصيد الظفرة 13 نقطة بالمركز التاسع.



وتفوق الشارقة 3-2 على الوحدة والعين 3-1 على الوصل أمس الاثنين وسجل البديل حسام لطفي هدفا في اللحظات الأخيرة ليمنح الإمارات التعادل 1-1 مع عجمان الذي تقدم بهدف ستانلي أوهاوتشي بالدقيقة 76.