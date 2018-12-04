خاص.. تحالف سياسي جديد يضم 50 حزبًا ونواب وشخصيات عامة

كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، عن تحضير عدد من الأحزاب السياسية لإطلاق تحالف سياسي جديد يضم حوالي 50 حزبًا وعدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة.



وأكدت المصادر، أن رؤساء الأحزاب الممثلة في التحالف، عقدوا اجتماعًا الأسبوع الماضي بأحد فنادق القاهرة، وناقشوا فيه كافة تفاصيل التدشين.



وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء التحالف المصري وضم جميع أحزابه إلى التحالف الجديد، ويجري حاليًا التوافق على التشكيلات المنبثقة من التحالف.



تشمل قائمة الأحزاب الممثلة في التحالف كلاً من الحزب الدستوري، والحركة الوطنية والغد والاتحادي الديمقراطي.