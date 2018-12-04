محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة كسح مياه الأمطار
وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية؛ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة متابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بالأحياء ومنع تراكمها، لتسهيل سير المواطنين وتحقيق سيولة الحركة المرورية.
كما طالب المحافظ التنفيذين بحل جميع المشكلات الطارئة والتعامل مع جميع البلاغات الواردة لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وحلها في أسرع وقت ممكن.
يُذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا لموجة من الطقس السيئ، والأمطار الغزيرة، بالتزامن مع "نوّة قاسم" والتي تستمر لمدة 5 أيام، ودفعت شركة الصرف الصحي بنحو 95 سيارة كسح وشفط للمياه بمختلف الأحياء.