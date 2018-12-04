إحباط تهريب 37 ألف قرص كبتاجون داخل أثاثات خشبية بدمياط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة، بلغت 37 ألف قرص مخدر، قبل تهريبها لإحدى الدول العربية، تم إخفاؤها داخل أثاثات خشبية.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية، ويدعى "محمد. ص. ف"- مواليد 1976، شريك بإحدى شركات النقل البحري، كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، ومقيم بذات الدائرة، سبق اتهامه في 36 قضية متنوعة، ومحكوم عليه في قضية "شيك"، حيث أكدت المعلومات والتحريات اعتزام المذكور تهريب كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة إلى إحدى الدول العربية، وإخفاءها بمخازن سرية مُعدة خصيصا للتهريب داخل أثاثات خشبية، وشحنها عن طريق إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ بدمياط "دون علم صاحبها أو العاملين بها".



عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن دمياط، تم ضبط الشحنة بمقر الشركة، بدائرة مركز شرطة كفرالبطيخ، وقد أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (37 كيسا شفافا بداخل كلٍ منها 1000 قرص، بإجمالي 37 ألف قرص) مخبأة داخل مخزن سري بإحدى القطع الخشبية التي يصعب تفتيشها بالطرق التقليدية.



بالعرض على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهم، وباستهدافه تم ضبطه حال تواجده بمقر شركته بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبمواجهته أقر بقيامه بإعداد وتجهيز شحنة الأقراص المخدرة المضبوطة لتصديرها لإحدى الدول العربية على النحو الذى أكدته التحريات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.