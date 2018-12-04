الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريبات القساوسة لمهارات الكتابة الصحفية

بدأت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، تدريبين للقساوسة الإنجيليين الشباب لمدة ثلاثة أيام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمشاركة 100 قس إنجيلي من مختلف محافظات مصر، حول مهارات الكتابة، وإدارة الصراع.



والمقرر أن يشارك في التدريب نخبة من المتخصصين في مجال مهارات الكتابة الصحفية منهم الدكتورة إيريني ثابت، أستاذة بكلية الألسن جامعة القاهرة، والأستاذ أسامة سلامة، رئيس تحرير روزاليوسف سابقًا، والأستاذ هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، والأستاذة الدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان.



بالإضافة إلى تدريبات في مجال إدارة الصراع للأستاذ الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.