القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
الكرازة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:46 م

الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريبات القساوسة لمهارات الكتابة الصحفية

الطائفة الإنجيلية
مونيكا جرجس
dostor.org/2422396

بدأت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، تدريبين للقساوسة الإنجيليين الشباب لمدة ثلاثة أيام بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمشاركة 100 قس إنجيلي من مختلف محافظات مصر، حول مهارات الكتابة، وإدارة الصراع.

والمقرر أن يشارك في التدريب نخبة من المتخصصين في مجال مهارات الكتابة الصحفية منهم الدكتورة إيريني ثابت، أستاذة بكلية الألسن جامعة القاهرة، والأستاذ أسامة سلامة، رئيس تحرير روزاليوسف سابقًا، والأستاذ هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، والأستاذة الدكتورة نائلة عمارة، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان.

بالإضافة إلى تدريبات في مجال إدارة الصراع للأستاذ الدكتور عادل مدني، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.

الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريبات القساوسة لمهارات الكتابة الصحفية
الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريبات القساوسة لمهارات الكتابة الصحفية
الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريبات القساوسة لمهارات الكتابة الصحفية
الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريبات القساوسة لمهارات الكتابة الصحفية
الطائفة الإنجيلية تبدأ تدريبات القساوسة لمهارات الكتابة الصحفية
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ شهرين

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 3 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 3 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 3 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

منذ 3 شهر

البابا تواضروس يترأس أسبوع "العودة للجذور" بدير الأنبا بيشوي

الآن

"فيفا" يعلن قيمة مكافأة الأندية على مشاركة لاعبيها في المونديال.. الأهلى فى المقدمة

"الدستور" يتفقد الجناح العسكري السعودي بمعرض إيدكس 2018 (صور)

إصابة 4 في إطلاق نار عشوائي ببرشلونة

ننشر أسماء الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر لعام 2018

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

ألبومات الصور

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

كشكول

الخميس.. المديريات التعليمية تتسلم امتحانات "الأول الثانوي"

تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب بكفر الشيخ

بالصور.. تكريم حفظة القرآن بمدرسة الشهيد المقدم محمد العشرى فى كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة لغات بمطوبس بتكلفة 3.3 مليون جنيه

المهن التعليمية تكشف حقيقة إقرار خصومات على المعلمين

الأمصار

عودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى وطنهم

من الذهب.. نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم

"فتح"تقيم مهرجان مركزي لذكرى انطلاقتها في غزة

ترامب يقلب الطاولة على ممثلته الإباحية

شاهد.. لحظة إعدام الفنانة المصرية شيرين رضا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

دراسة: تأثير جديد لـ"الشامبو" على حياة كل فتاة

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎