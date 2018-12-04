أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر

استمرت وزارة الموارد المائية والري فى حالة الطوارئ بين مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية؛ للتعامل مع موسم الأمطار، الذي بدأ مبكرا هذا العام على غير العادة، نتيجة تغير نمط التغيرات المناخية، وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري والسيول المصاحبة لها، كما تم الانتهاء من تجهيز مراكز الطوارئ بمعداتها ووحداتها.



وكشفت نماذج التنبؤ بالطقس، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء.



وقال وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطى إنه تم التنسيق مع المحافظات، ومنها البحر الأحمر والمحافظات الشمالية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعامل مع فترة السيول، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار.