"نتنياهو" يعقد اجتماعًا أمنيًا في مقر "الكرياه" بتل أبيب

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جلسة أمنية، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الجيش "الكرياه" في تل أبيب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



ويحضر الجلسة جادي إيزنكوت، رئيس أركان جيش الاحتلال، وعدد من المسئولين العسكريين والأمنيين لدى تل أبيب.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية "الدرع الشمالي"، لتدمير الأنفاق التي يستخدمها حزب الله، على المنطقة الحدودية مع لبنان، والتي أعلنها منطقة عسكرية مغلقة، كما أصدر نتنياهو تعليمات إلى وزرائه بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول العملية.