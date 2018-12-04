كتاب اليوم يصدر "حكام مصر والسينما" لمحمود قاسم

صدر حديثًا كتاب، ضمن سلسلة "كتاب اليوم"، بعنوان "حكام مصر والسينما" تأليف الكاتب والمؤرخ محمود قاسم.



ويقدم "قاسم" في الكتاب علاقة السينما بالحكام على مر العصور، بدءًا من صلاح الدين الأيوبى، مرورًا بالحقبة الملكية وحتى عصر مبارك، وكيف قدمت السينما صورة الحاكم من خلالها، فقد لعبت السينما دورًا مهمًا فى التعامل مع الحكام، وتباينت الرؤى من عصر لآخر حسب علاقة الفنان بالحاكم، سواءً وهو على قيد الحياة أو بعد رحيله.



كما يحتوى الكتاب على العديد من الفصول منها: حكام مصر فى أفلام يوسف شاهين، الناصر صلاح الدين، أسرة محمد على، صورة عبدالناصر، وخطاب التنحى، وأنور السادات، وحسنى مبارك.



يمتعنا المؤرخ والناقد الفنى الكبير محمود قاسم، فى هذا العدد من كتاب اليوم بالحديث عن زعماء مصر والسينما.