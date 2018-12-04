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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:41 م

سعيد طعيمة: نحتاج مشاركة القطاع الخاص لتطوير منظومة المرور

النائب سعيد طعيمة
النائب سعيد طعيمة
أسماء إبراهيم
dostor.org/2422387

قال النائب سعيد طعيمة إن مصر لا تحتاج إلي قانون للمرور بقدر ما تحتاج لمنظومة مرور فعالة، مشيرًا إلي أن المنظومة تحتاج إلى مبالغ كبيرة لتطبيقها.

وأضاف طعيمة، خلال كلمته بالقمة السنوية للسيارات، أنه قدم مقترحا لدخول القطاع الخاص في المنظومة، لتوفير التمويل اللازم لها، مشيرًا إلي أن هذه المنظومة يجب أن تطبق مرة واحدة حتي نصل للعالمية.

وأشار طعيمة إلي أن دخول القطاع الخاص، سواء بحق امتياز أو بأي طريقة أخري، تسمح له بالحصول علي نسبة من المخالفات مقابل تمويل تطبيق المنظومة في طرق معينة، موضحا أن التحول للنظام الإلكتروني يساعد في التطبيق الأمثل للمنظومة.

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