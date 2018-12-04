الرى تزيل 64 حالة تعدٍ على نهر النيل بالمحافظات

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بعدة محافظات، ما أسفر عن إزالة 64 حالة تعدٍ على مجرى النهر، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 42250 حالة تعدٍ.



وأكد الدكتور علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن الوزارة مستمرة في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل لإزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، كأولوية أولى للحفاظ على النهر، باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.



وأوضح "خالد" لـ"الدستور"، أن الحملات تستهدف حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.