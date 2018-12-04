ضبط 52 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية موسعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة صور الجريمة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط 52 قطعة سلاح نارى، بينهم 41 بندقية بحوزة 50 متهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات؛ لاستهداف وضبط كل ما يشكّل خروجًا عن القانون.