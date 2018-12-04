السيسى يؤكد أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين مصر والسودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين مصر والسودان؛ بشأن مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة، وسبل صون السلم والأمن بالمنطقة والقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في دعم آفاق التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، لا سيما في مجالات التدريب والتعاون الأمنى والاستخباراتى والتصنيع الحربي.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان فى القاهرة.



وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس عمر البشير، مشيدًا بتميز العلاقات المصرية السودانية وعمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.



ونقل وزير الدفاع السوداني إلى السيسى تحيات الرئيس عمر البشير، مؤكدًا متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين الدولتين، وحرص السودان على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في جميع المجالات، لا سيما الأمنية والعسكرية، ومشيدًا في هذا الإطار بالنتائج التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع المصرى إلى السودان، والتي تمت خلالها مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين على العديد من الأصعدة ذات الصلة، وفي مقدمتها التنسيق المشترك لضبط الحدود ومنع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



كما هنأ الفريق أول عوض بن عوف مصر، على التنظيم الناجح للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، لما شهده من مشاركة متميزة لكبرى الشركات العالمية في هذا المجال.