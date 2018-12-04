القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:36 م

"التنظيم والإدارة" يحدد إجراءات استخراج شهادة خبرة للعاملين بالمجال السياحى

التنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
dostor.org/2422382

حدّد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب الموافقة على استخراج شهادة خبرة للعاملين بالمجال السياحى بوزارة السياحة، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.

ويشير التنظيم والإدارة، إلى أن الحصول على الخدمة لا يتطلب تقديم أى مستندات، مقابل سداد 10 جنيهات حوالة بريدية باسم الإدارة العامة للرقابة علي الشركات بوزارة السياحة، على أن تعلن جهة الإدارة قرارها في طلب الخدمة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة.

وفي حالة عدم الحصول علي الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أى مسمى، يمكن الاتصال بإحدى الجهات التالية: وزارة السياحة ت: 36841707، هيئة الرقابة الإدارية - المركز الرئيسى بالقاهرة ت: 022902728.

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