إيران: طهران تسعى لزيادة مدى صواريخها رغم الغضب الأمريكي

قال مسئول عسكري إيراني كبير إن إيران تريد زيادة مدى صواريخها في خطوة قد تُغضب الولايات المتحدة، التي تنظر لبرنامج طهران للأسلحة على أنه تهديد لأمن المنطقة.



وفي مايو، انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه قوى عالمية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على طهران وانتقد الاتفاق لأنه لا يشمل فرض قيود على تطوير إيران

صواريخ باليستية.



وقال البريجادير جنرال عزيز نصير زادة "أحد أهم برامجنا هو زيادة مدى الصواريخ والذخيرة".



وأضاف "لا نرى أي حدود لأنفسنا في هذا المجال"ويحدد الجيش الإيراني المدى الحالي لصواريخه عند ألفي كيلومتر، وقال إن القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر إضافة إلى حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج في هذا المدى.



ولم يذكر المسؤول العسكري أي تفاصيل بشأن مدى الصواريخ الذي ترغب إيران في الوصول له.



وتصر طهران على أن برنامجها للصواريخ دفاعي محض لكنها هددت بعرقلة شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حاولت واشنطن تقييد صادراتها.



وفي مطلع الأسبوع، ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بما ذكر أنه اختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى قادر على حمل عدة رؤوس ووصف ذلك بأنه انتهاك للاتفاق النووي الإيراني.