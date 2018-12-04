سفارة فلسطين في بوليفيا تحيي يوم التضامن العالمي

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى بوليفيا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية البوليفية فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمقر الوزارة في العاصمة لاباز.



وافتتح وزير الخارجية البوليفي دييجو باري معرضا للصور حول معاناة الشعب الفلسطيني، الذي سيتم تدويره على بقية الوزارات في العاصمة البوليفية.



وحيا النضال العادل للشعب الفلسطيني، مؤكدا موقف بلاده الداعم والمؤيد لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، والحل الوحيد لمشكلة الشرق الأوسط هو قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل لمشكلة اللاجئين تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.



وأضاف باري أنه بهذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977، لا يسعني إلا أن نؤكد أهمية هذا اليوم الذي يعرب به أحرار العالم عن دعمهم للحق والشرعية الدولية وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.



وشدد على رفض بلاده لسياسات أحادية الجانب التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط.



من جهته، أعرب سفير دولة فلسطين لدى يوليفيا محمود العلواني عن شكر شعبنا لجميع الدول التي قدمت وتقدم دعمها المشرف للقضية الفلسطينية وتصوت دائما لصالح القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، دعما لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، التي تدعم صمود شعبنا قي الوطن والشتات من أجل تحقيق حريته واستقلاله وتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط كضمانة للسلام العامي.



وأكد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضيتنا حتى يتم إيجاد حل عادل لها، تماشيا مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، واعتماد مبدأ حل الدولتين ضمن حدود الرابع من يونيو لعام 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن يتم حل مشكلة اللاجئين حسب القرار 194 للأمم المتحدة.



وحضر الاحتفال أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد، ووزراء سابقون، وموظفو وزارة الخارجية، وكريمة الرئيس البوليفي.