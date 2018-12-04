الجزائر تشارك فى اجتماع اللجنة الاستشارية لمحافظى البنك الإفريقى

يشارك وزير المالية الجزائرى عبدالرحمن راوية، غدًا الأربعاء، في اجتماع اللجنة الاستشارية لمحافظي البنك الإفريقي للتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، بمشاركة وزير المالية.



وذكر بيان لوزارة المالية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات مجلس محافظى البنك الإفريقي للتنمية، التي أعدت خلال الاجتماعات السنوية لهذه الهيئة فى شهر مايو الماضي.



وأضاف البيان، أن اللقاء يهدف إلى تبادل المعلومات حول التقدم المهم الذي حققه البنك الإفريقي للتنمية، وكذلك إعداد توصيات تتعلق بمخططات تطوير وتمويل هذه المؤسسة المالية الإفريقية، وخاصة الطرق والوسائل المناسبة لتلبية حاجات البلدان الأعضاء المتعلق منها بالتنمية.



يذكر أن الجزائر تعد أحد الأعضاء المؤسسين لبنك التنمية الإفريقى الذي أنشئ سنة 1964، وتملك الجزائر 4.2% من أسهم هذا البنك، وبهذا تحتل المرتبة الرابعة من بين الدول الإفريقية والمرتبة السابعة في الترتيب العام للبلدان الأعضاء للبنك.



ويضم البنك فى عضويته 81 بلدًا، منها 54 بلدًا إفريقيًا و27 بلدًا من باقى دول العالم.