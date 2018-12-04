السيسى يشيد بمستوى التعاون بين مصر وشركة "داسو" الفرنسية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بمستوى التعاون القائم مع شركة "داسو" الفرنسية للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية الفرنسية، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره في ضوء ما تتمتع به الشركة من سمعة طيبة وخبرة فريدة في مجال الصناعات الجوية الحربية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لإيريك ترابييه، الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وصرحت رئاسة الجمهورية بأن الرئيس التنفيذي لشركة "داسو" أكد أهمية دور مصر في تدعيم أسس الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، فضلا عن دورها البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، معربا عن اعتزاز الشركة بمسيرة التعاون مع مصر، ومشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية.